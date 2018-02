Vor chinesischen Fluglinien haben Sie keine Angst? Die haben teilweise zweistellige Wachstumsraten.

Die Chinesen. Sie wollen hier in Europa sehr große Freiheiten, die sie uns bei sich zuhause dann aber auch anbieten müssen. Andererseits hat China einen riesengroßen Heimatmarkt zu bieten. Wenn also China für seine Linien mehr Landerechte in Europa haben will, muss sie diese den Mitbewerbern auch entsprechend anbieten. Das wäre für uns eine Verbesserung.