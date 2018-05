Der Boom im Luftverkehr sorgt nach den Worten von Lufthansa-Chef Carsten Spohr weltweit für Engpässe bei Personal und Technik und dämpft damit die Wachstumsmöglichkeiten der Airline. „Wir können nicht so stark wachsen, wie wir wollen“, sagte Spohr am Dienstag am Rande der Hauptversammlung in Frankfurt.