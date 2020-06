Lufthansa Die vier Tage des Kranichs

Natürlich: Corona hat alle Airlines weltweit unvorbereitet vom Himmel geholt. Viele Konkurrenten aber werden wohl deutlich besser und schneller in die Luft kommen. Echte Höhenflüge wird es auf längere Sicht ohnehin nicht geben, zu hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Urlauber und besonders Geschäftsreisende nicht sofort in Scharen zurück an Bord wollen. Die besten Chancen haben nach einer großen Analyse der WirtschaftsWoche Billigflieger wie Ryanair, Easyjet und Wizz Air. „Sie werden mit der neuen Lage besser zurechtkommen“, glaubt etwa Daniel Roeska, Analyst des New Yorker Brokerhauses Bernstein. Sie seien von weniger Schulden belastet, arbeiteten effizienter, stünden nicht so stark unter dem Einfluss der Politik – und dürften sich daher schneller erholen.