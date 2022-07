Lufthansa Der unvermeidliche Streik

Doch wer hinter die Kulissen blickt, hört fast eine Art Entschuldigung. „Einen so großen Ausstand inmitten einer solchen Krise, das will bei uns eigentlich keiner so richtig“, gesteht ein Arbeitnehmervertreter. „Aber wir konnten am Ende nicht anders.“ Denn auch wenn es Verdi offiziell nur um einen Inflationsausgleich geht: Der wahre Antrieb des Ausstands ist es, die explosive Stimmung in der Lufthansabelegschaft einzufangen, die vor allem die ungeschickte bis verkorkste Personalpolitik des Konzerns ausgelöst hat. Durch die, so Claudia Brosche vom Fluggastrechtsportal Flightright, „sind die verbliebenen Mitarbeiter:innen so gestresst und unzufrieden, dass sie nun streiken müssen.“ Doch gerade der starke Beginn des Arbeitskampfes könnte dafür sorgen, dass es statt der befürchteten langen Auseinandersetzung eine schnelle Einigung bis Mitte August gibt. Und dann, so die Hoffnung, könnten ohne viel Getöse die weiteren offenen Tarifabschlüsse folgen.