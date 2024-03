Lufthansa Die Glückssträhne geht zu Ende

Am sichtbarsten ist die schier endlose Abfolge an Streiks. In dieser Woche sind es die Streiks der Gewerkschaft Verdi beim Bodenpersonal, den Wartungstechnikern und an den Sicherheitskontrollen der Flughäfen. Und nachdem im Februar bei der neuen Ferientochter Discover die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit im Kampf um einen Tarifvertrag die Arbeit niedergelegt hatte, folgte am Dienstag erstmals seit langer Zeit ein Aufruf der Gewerkschaft UFO für das Kabinenpersonal.