Lufthansa Die vier Tage des Kranichs

Die Aktionäre sollten eigentlich am Donnerstag den Rettungsplan abnicken, den Spohr in den vergangenen Wochen mühevoll und mit viel Säbelgerassel ausgehandelt hatte. Runtergebrochen sieht der Deal wie folgt aus: Das Rettungspaket, das der Staat schnürt, setzt sich aus stillen Einlagen von insgesamt 5,7 Milliarden Euro, einem staatlich abgesicherten Kredit von bis zu drei Milliarden Euro und einer direkten Beteiligung an der Lufthansa in Höhe von 20 Prozent – 300 Millionen Euro – zusammen. Macht insgesamt neun Milliarden Euro. Dafür muss die Fluggesellschaft zwei Dutzend Start- und Landerechte auf den Flughäfen Frankfurt am Main und München an die Konkurrenz abgeben.