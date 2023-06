Lufthansa Eine Ablenkung weniger für Carsten Spohr

Doch tatsächlich ist der Deal ein Meilenstein, und nicht nur weil er angesichts der Verluste offenbar nur halb so viel brachte, wie zu Beginn des Verkaufsprozesses erhofft. Nun endet bei Lufthansa eine Ära – und eine Illusion: Dass Lufthansa mehr kann als den Betrieb von Flugzeugen. Und es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet Carsten Spohr diesen Schritt geht. Denn er war in 1990er-Jahren als Assistent des damaligen Chefs Jürgen Weber einer der Architekten des Aviationkonzern genannten Engagements der Lufthansa in Randgeschäften wie Bodenabfertigung am Flughafen, IT, Essen oder eben Finanzleistungen.