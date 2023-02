Lufthansa „Einen IT-Ausfall in diesem Umfang hat es im deutschen Luftverkehr noch nie gegeben“

Über welche Summen sprechen wir dabei?

An einem Tag gehen für eine Airline wie Lufthansa zweistellige Millionenbeträge verloren. Denn: Die Lufthansa muss die Passagiere unterbringen oder an andere Zielorte befördern. Die Besatzungen müssen zu den Flugzeugen gebracht werden, einige überschreiten dadurch ihre Dienstzeiten und müssen woanders übernachten. Außerdem sind die Flugzeuge nicht in der notwendigen Kapazität da, wo sie gebraucht werden. Nach Störungen kommt es deshalb auch noch zu Flugstreichungen. Und das kostet richtig viel Geld. Die amerikanischen Fluggesellschaften sagen ein wenig überspitzt: Das Geld, was wir im Sommer verdienen, verlieren wir – wegen der wetterbedingten Ausfälle – im Winter. Das hinterlässt auch in der Lufthansa-Bilanz sichtbare Spuren, wenn es mehrere solcher Ereignisse gibt.



Auch wenn es ein Einzelereignis bleibt?

Die zehn, 15 oder 20 Millionen oder was auch immer das ist, sind weg, das ist klar. Da es der Lufthansa im Augenblick finanziell recht gut geht, ist das dann nur eine hintere Stelle in der Bilanz und keine vordere, die zwischen Gewinn und Verlust entscheidet.