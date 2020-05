Lufthansa in der Coronakrise Das Ringen um die Aufsichtsrat-Sitze

Rückendeckung für den Kurs bekommt er vor der Hauptversammlung von Portfolio-Manager Michael Gierse von der Fondsgesellschaft Union Investment der genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken. „Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. (...) Wenn die Politik sich ins Geschäft einmischt, sehen wir das Risiko einer überdimensionierten Infrastruktur, die nicht ausreichend an die neue Normalität angepasst wird“, erklärte der Investoren-Vertreter am Montag in Frankfurt. Aber wie groß ist der Verhandlungsspielraum von Spohr in Anbetracht der verzwickten Lage? Immerhin verliert der Konzern derzeit pro Stunde allein operativ ungefähr eine Million Euro an Liquiditätsreserven.