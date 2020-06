Lufthansa Ist das Rettungspaket in Gefahr?

Lufthansa-Großaktionär Thiele hat seinen Anteil um weitere fünf Prozent auf mindestens 15 Prozent aufgestockt, wie er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwochausgabe) sagte. Er übte in dem Interview scharfe Kritik am bis zu neun Milliarden Euro schweren staatlichen Finanzpaket für die Lufthansa in der Coronakrise. Thiele ist vor allem gegen die Staatsbeteiligung von 20 Prozent, für die eine Kapitalerhöhung notwendig ist, die wiederum den Wert seines Anteils schmälert. „Ich werde aber sicherlich hier nicht blockieren oder ausbremsen. Ich hoffe vielmehr, dass noch im Vorfeld etwas bewirkt und in Bewegung gebracht werden kann.“ Er fordert Nachverhandlungen zu dem Paket, um das es ein wochenlanges Tauziehen gegeben hatte. Als Kompromiss brachte er eine indirekte Staatsbeteiligung über die Förderbank KfW ins Spiel, weil er von dieser keine politische Einmischung etwa beim Abbau Tausender Arbeitsplätze befürchtet. Das Bundeswirtschaftministerium wollte sich zu seinen Forderungen nicht äußern.