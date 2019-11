Lufthansa Miles & More „Reisende mit teuren Tickets stehen schlechter da“

Ist es im neuen System einfacher, einen Top-Vielfliegerstatus bei Lufthansa zu bekommen als bei British Airways oder Air France?

Nein. Bei beiden Fluglinien ist es deutlich günstiger, in die Top-Ränge zu kommen. Wer bei Lufthansa HON werden will, muss zehn Mal First-Class-Return mit Zubringer fliegen, also im allergünstigsten Fall im Rahmen geeigneter Sonderangebote 20.000 Euro zahlen. Bei British Airways erreicht man den Rang BA Gold mit geeigneten Strecken bereits unter 3000 Euro. Allerdings ist der HON Circle Status von seinen Vorteilen noch einmal deutlich höher zu bewerten als ein BA Gold Status. Ähnlich ist das beim Senator. Dort braucht der Kunde zwei Lufthansa-Business-Class-Flüge und zwei solche Verbindungen bei Partner-Linien. Für den vergleichbaren BA-Status reicht oft schon ein Business-Class-Flug mit geeignetem Zubringer.



Ihr Unternehmen lebt bisher davon, ihre Kunden auf Sonderangebote und Tickets mit Extrameilen hinzuweisen. Müssen Sie sich nun ein neues Geschäft suchen?

Nein, im Gegenteil. Das neue stark vereinfachte Lufthansa System wird hoffentlich noch mehr Kunden begeistern, das Thema Vielfliegerstatus anzugehen und dann zeigen wir stets die günstigsten Optionen dafür – denn der Preis gewinnt jetzt weiter an Bedeutung. Mir fiele jetzt direkt spontan ein, wie man den HON Circle für deutlich unter 10.000 Euro erreichen könnte. Zudem werden wir vielen Kunden in 2020 helfen, den Lufthansa Senator Status vorab bis 2023 oder 2024 zu sichern. Und all die anderen Vielfliegerprogramme gibt es ja auch noch.