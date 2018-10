Lufthansa plant Ticketpakete Zehnerkarte für Vielflieger

Den größten Erfolg hatte die Swiss an ihrem nach Zürich zweitwichtigsten Standort Genf, in dem Billigflieger wie Easyjet dem alpenländischen Ableger der Lufthansa besonders zusetzen. Hier konnte die Linie nicht nur an die Flugdiscounter verlorene Kundschaft zurückgewinnen. „Die Nutzer sind darüber hinaus auch häufiger geflogen als sonst“, so die Lufthansa. Aber auch bei Eurowings sorgten die Zehnerpakete für mehr Geschäft. „Drei Viertel der Nutzer flogen wegen des Angebots öfter mit uns“, so ein Eurowings-Sprecher. Und obwohl unter den Angeboten auf www.flightpass.de bereits ein Jahr lang ein „ausverkauft“ steht, klicken immer noch regelmäßig Kunden auf das Feld „Warteliste beitreten“.