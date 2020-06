Lufthansa-Rettung Das gefährliche Kalkül des Milliardärs

In den Pressemeldungen der Lufthansa war die Welt heute Nachmittag in bester Ordnung. „Sicher in die Sommerferien“ zeigte, wie die Linie ihre Kunden in Coronazeiten gesund in den Urlaub bringt. Zuvor hatte die Linie bereits ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit einer Rückfluggarantie zugesagt, damit „unsere Gäste ihren Sommerurlaub in Europa so unbeschwert wie möglich verbringen können“, wie die für den Kundendienst zuständige Vorständin Christina Foerster zusagte.