Lufthansa-Rettung Milliardengewinne wie den USA?

Hilfe in höchster Not ist immer willkommen. Vor allem, wer unverschuldet in existenzbedrohende Gefahr geraten ist und keine Handlungsoptionen mehr hat, weiß sie sehr zu schätzen. Für solche Fälle hat die Bundesregierung im Schnellverfahren Ende März den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) aufgelegt. Er soll wichtige Unternehmen in Deutschland vor einem Zusammenbruch als Folge der Corona-Pandemie retten. Zeit zu gewinnen und die extrem herausfordernde Phase möglichst ohne bleibende ökonomische Schäden zu überstehen – das ist das Ziel.