Lufthansa Schlecht fliegen, gut verdienen

Man kann den Topmanagern der Lufthansa sicher einiges vorwerfen, aber was die Kreativität bei der Gestaltung ihrer Bonuszahlungen anbelangt, sind sie einfach einsame Spitze. Bis zu fünf Millionen Euro Sonderzahlung pro Nase will sich der Vorstand vom Aufsichtsrat der Fluglinie genehmigen lassen, aber da gibt es Gegenwind – und zwar zu Recht. Hat die Lufthansa nicht die Coronakrise nur deshalb überstanden, weil der Staat mit neun Milliarden Euro Überbrückungshilfe eingesprungen ist? Hat der Gesetzgeber nicht Bonuszahlungen für Manager untersagt, deren Unternehmen Staatshilfen erhalten haben? Und schließlich: Welcher Fluggast erinnert sich nicht an Streiks, ausgefallene und verspätete Verbindungen oder an das unbeschreibliche Chaos bei Sicherheitskontrollen und Abfertigung?