Lufthansa Spohrs gefährliche Drohung mit der Schutzschirm-Insolvenz

Gleichzeitig wären Spohr und sein Team nur sehr begrenzt Herr des Verfahrens. Denn statt eines bislang recht umgänglichen Aufsichtsrats unter dem Ex-Finanzvorstand Karl-Ludwig Kley hätten sie dann einen Insolvenzverwalter und einen Sachwalter als Eigentümer am Tisch. „Und so umgänglich die auch oft sind, sie müssen vor allem den Laden zu Geld machen“, so ein Manager mit Restrukturierungserfahrung. Dazu könnte am Ende eine Zerschlagung mit der Abtrennung des extrem profitablen Wartungsgeschäfts gehören. Ebenso wahrscheinlich wäre, dass die Insolvenzverwalter die Flotte verkaufen – derzeit wahrscheinlich mit Abschlägen auf die Buchwerte von rund zehn Milliarden. „Das wäre eine gigantische Wertvernichtung“, so der Aktionärsvertreter. „Wäre Lufthansa eine britische Plc. statt einer deutschen AG, müsste der Vorstand allein deshalb mit einer Klage von Aktionären rechnen“, so ein Kenner des Kapitalmarkts.