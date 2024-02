Lufthansa-Streik 100.000 Fluggäste betroffen – was bedeutet der Streik für Reisende?

In der dritten Verhandlungsrunde am 12. Februar kam es erneut nicht zu einer Einigung. Ein Kritikpunkt der Gewerkschaft ist die geplante geringere Gehaltserhöhung für das Bodenpersonal im Vergleich zu anderen Berufsgruppen im Konzern. Zudem kritisiert Verdi die Erhöhung der Nullmonate von acht auf elf. Das heißt, der Zeitraum bis der neue Tarifvertrag greift und die geforderte Lohnerhöhung in Kraft tritt wurde in der vergangenen Runde verlängert. Weitere Forderungen seien derzeit noch gänzlich unbeantwortet.