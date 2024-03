Lufthansa-Streik 70.000 Passagiere betroffen – Flugbegleiter streiken in Frankfurt

In der vergangenen Woche hatte das von Verdi organisierte Bodenpersonal mit seiner mittlerweile fünften Warnstreikwelle den Passagierverkehr der Lufthansa in weiten Teilen lahmgelegt. Die letzten Auswirkungen des mehr als zwei Tage langen Ausstands waren noch am Samstagmorgen mit einigen Flugausfällen und Verspätungen zu spüren. Am Donnerstag, 7. März, um 4 Uhr begann dieser Warnstreik und endete am Samstagmorgen (9. März) um 7.10 Uhr. Betroffen waren die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Mit Verdi soll an diesem Mittwoch, 13. März, wieder verhandelt werden.



Mit Material von Reuters und dpa



