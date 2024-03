Lufthansa-Streik Erneuter Streik beim Lufthansa-Bodenpersonal – was bedeutet das für Reisende?

Die Streikwelle in Deutschland reißt nicht ab: Die Gewerkschaft Verdi ruft das Bodenpersonal der Lufthansa dazu auf, am Donnerstag, den 7. März, die Arbeit niederzulegen. Bereits am vergangenen Wochenende gab es bei der Lufthansa Cargo Streiks, die zu Rückstau bei der Beladung von Maschinen geführt haben.