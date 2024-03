Lufthansa-Streik Neue Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen – Zehntausende Reisende betroffen

Fluggäste brauchen in diesen Wochen starke Nerven. Denn die Streikwelle an den Flughäfen ebbt nicht ab. Am Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi zu Ausständen der Luftsicherheitskräfte an fünf deutschen Flughäfen aufgerufen. Passagiere können dann nicht mehr in den Sicherheitsbereich kommen. Auch am Freitag soll es nach und nach mehrere Flughäfen treffen. Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt ist von den Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals an den beiden Tagen nicht betroffen.