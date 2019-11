Lufthansa-Streik Starthilfe für Privatflieger

Für Frank Haun endete der vergangene Mittwoch an einer unerwarteten Stelle. Eigentlich wollte der Chef des Münchner Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann nach einem späten Geschäfts-Termin in der Frankfurter Innenstadt am nächsten Morgen zurück in die bayerische Metropole mit Lufthansa fliegen. Doch wegen des aktuellen Streiks der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hatte die Fluglinie seine Verbindung am Nachmittag abgesagt. Um dennoch am nächsten Vormittag seine Termine an der Isar wahrnehmen zu können, holte der hochgewachsene Rüstungsmanager kurzerhand seinen Dienstwagen nebst Fahrer an den Main. Dann ließ er sich im Audi A8 am späten Abend die rund 400 Kilometer nach Hause bringen. „Das ist zwar anstrengend, aber ich kann wenigstens unterwegs mal rauchen“, feixt der gebürtige Hesse.