Lufthansa-Streik Verdi-Warnstreik bei der Lufthansa: Das müssen Fluggäste und Reisende nun wissen

Die Streikwelle in Deutschland reißt nicht ab: Bei der Lufthansa streikt seit dem frühen Donnerstagmorgen das Bodenpersonal – parallel zum Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn. Zudem gingen die Luftsicherheitskontrolleure in Hamburg und Frankfurt in den Ausstand, sodass an beiden Standorten an diesem Tag keine Passagiere von außen zusteigen können.