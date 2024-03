Lufthansa-Streik: Verdi-Warnstreik bei Lufthansa ist beendet

Infolge des zweitägigen Streiks mussten Lufthansa-Fluggäste mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Rund 1000 Flüge waren jeweils am Donnerstag und Freitag ausgefallen und jeweils rund 100.000 Passagiere betroffen, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag sagte. In den Flugplänen waren die Streichungen bereits berücksichtigt. Auf der Webseite von der Airline heißt es: „Gäste, die von einer Unregelmäßigkeit betroffen sein werden, erhalten Informationen über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten per Mail oder in der Lufthansa App.“