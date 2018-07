Lufthansa-Tochter Brussels Airlines steuert ab 2019 Langstreckenflüge von Eurowings

Der Auftrag an Brussels hingegen hat gleich zwei Vorteile. Zum einen holt Spohr damit den Auftrag wieder zurück in den Konzern. Das beruhigt vor allem die deutschen Pilotengewerkschaften. Denen war das Ausgliedern an die nicht tariffierte Sun Express immer ein Dorn im Auge, weil sie darin einen Vorboten für das Aushöhlen der Tarifverträge im Lufthansa-Konzern sahen. Nun ist klar: dass wieder aller Verkehr im Konzern geflogen wird.

Dazu sorgt das Zusatzgeschäft für Eurowings für eine bessere Stimmung bei Brussels in Belgien. Dort ist die Laune der Mitarbeiter gegenüber Lufthansa derzeit nicht besonders gut. Im Mai gab es sogar Streiks. Denn im Februar warf Konzernchef Carsten Spohr quasi über Nacht den langjährigen CEO Bernard Gustin und Finanzchef Jan De Raeymaeker raus und ersetzte die belgischen Urgesteine durch die Lufthanseaten wie die neue Chefin Christina Förster. Gleichzeitig kritisierte Spohr, dass Brussels nicht effizient genug fliege. Dabei gab es die Andeutung, Lufthansa könnte einige der bestehenden Brussels-Langstreckenflüge streichen, am Drehkreuz Brüssel einige der heute noch zehn Langstreckenjets abziehen und Stellen abbauen. Die Langstreckenflüge für Eurowings verbannen die Gefahr nun nicht. Aber sie mildern die möglichen Folgen und versprechen den Belgiern eine Wachstumsperspektive. Denn Eurowings will seine Langstrecke stark ausbauen