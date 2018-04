Lufthansa-Tochter: Eurowings bleibt auf starkem Wachstumskurs

Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage sei er auch optimistisch über das Sommergeschäft, ergänzte Wagner. Am stärksten baut Eurowings derzeit das Angebot am Flughafen München aus auf rund 40 Zielorte, darunter Langstreckenflüge in die USA und zur Dominikanischen Republik. Die Kapazität werde auf zehn Flugzeuge verdoppelt, kündigte Wagner an.