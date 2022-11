Lufthansa-Tochter Eurowings verdoppelt Flotte am Flughafen BER

Der Billigflieger Eurowings verdoppelt seine Flotte am Hauptstadtflughafen BER und baut auch sein Flugprogramm aus. Die Lufthansa-Tochter werde zum Sommerflugplan ab Ende März 2023 sechs Maschinen in Berlin stationieren, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Montag in Berlin. Im laufenden Winterprogramm komme bereits ein vierter Flieger hinzu.