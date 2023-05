Lufthansa übernimmt Ita Der Deal ist riskant – aber es wäre riskanter, ihn sein zu lassen

Denn schlüge die deutsche Fluggesellschaft nicht zu, überließe sie zum Beispiel Ryanair einen lukrativen Markt: das Geschäft „mit gut zahlenden Geschäftsreisenden und Premiumtouristen, die lieber in die Toskana oder an die Costa Smeralda wollen, als an die Nordsee oder in den Schwarzwald“, wie es der Branchenkenner formuliert.



Lesen Sie auch: Beim Umbau in der Coronazeit waren Konzernchef Carsten Spohr stabile Finanzen und Expansionspläne wichtiger als die Kunden. Jetzt zeigt sich deutlicher denn je: Er hatte recht damit.