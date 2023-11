Lufthansa und Co. Ende des Flug-Booms? „Die gehobene Mittelklasse spürt finanziellen Stress“

Die sieht er bereits bei den Besserverdienenden, die in diesem Jahr „zu fast jedem Preis“ buchten, wie ein führender Lufthanseat kommentiert. Adam verweist darauf, dass in seinem Geburtsland Kanada eine Rekordzahl gehobener Ferienhäuser zum Verkauf angeboten werde. Seine Erklärung: Viele Wohlhabende hätten die von Spohr „Revenge Travel“ (Reisen als Rache) genannte Flucht in die Ferne nach Corona bisher weitgehend aus dem Ersparten oder dank niedriger Zinsen per Kredit bezahlt. Das sei nun vorbei, und angesichts der Inflation seien nun auch Premiumreisende an ihrer Belastungsgrenze angelangt. „Die gehobene Mittelklasse spürt finanziellen Stress“, erläutert Adam. Und das sei ein klares Zeichen, dass die Airlines künftig weniger und einfachere Tickets verkaufen werden.