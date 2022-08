Lufthansa unterliegt bei Ita Airways „Jeder, der diese Airline nicht bekommt, kann sich glücklich schätzen“

Und der dürfte sich künftig stärker einbringen als bisher erwartet. Denn nach Lage der Dinge könnte nach den Neuwahlen Ende des Monats eine Allianz der rechten Parteien die Regierung stellen, unter Führung von Giorgia Meloni und ihrer Post-Faschistischen Partei „Fratelli d‘Italia“ (übersetzt: Brüder Italiens). Und die wollte Ita eigentlich gar nicht verkaufen. Nun hat sie angedeutet, zumindest die Kontrolle nicht an ausländische Investoren zu geben. „Da hätte die Lufthansa dann wohl wegen jeder Kleinigkeit in Rom fragen müssen", sagt ein Insider. "So lässt sich kein Unternehmen führen.“