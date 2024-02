Lufthansa-Vorstandsumbau: Eine gelbe Karte für Spohr

Verunsichert hat viele vor allem der Abschied von Finanzchef Steenbergen. Offiziell geht der Niederländer, weil er ein besseres Angebot erhalten hat. Doch einer, der ihn kennt, will neben dem vergleichsweise niedrigen Gehalt vor allem Zeichen der Frustration ausgemacht haben. Steenbergen wollte demnach eine Beteiligung von Investoren an der Wartungstochter Technik und war mehr oder weniger gegen einen Einstieg bei der kränkelnden italienischen Staatslinie Ita. „Doch obwohl er Investoren und Kley auf seiner Seite hatte, konnte er sich gegen Spohr nicht durchsetzen – und ging“, so ein Insider.



Lesen Sie auch: Was macht Flugreisen in Deutschland so teuer?



Das beunruhigt offenbar die Investoren. „Wir sehen Unsicherheit bei der Finanzstrategie, besonders beim Erreichen der versprochenen EBIT-Marge von acht Prozent in diesem Jahr“, sagt Harry Gowers von der Investmentbank J.P.Morgan. Darum befürchtet er auch, dass sich die Lufthansa mit einem Nachfolger schwer tut. „Mit ihm geht bereits der dritte CFO in Folge, bevor ein Nachfolger feststeht“, so ein Analyst.