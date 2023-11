Lufthansa-Wartungsgeschäft: Warum Spohr seine Lieblingstochter nun doch behalten will

Über wenige Dinge redet Lufthansachef Carsten Spohr so gerne wie über die Modernisierung des Konzerns und dass sich Europas größte Airline mehr aufs Fluggeschäft konzentrieren will. Doch im Gegensatz zum Kauf neuer Maschinen und der Digitalisierung wirkte er bei einem Thema immer etwas halbherzig: dem intern „Project Topspin“ genannten Verkauf eines Anteils an der Lufthansa Technik genannten Wartungstochter. „So sehr Spohr das auch vor Medien und Investoren angepriesen hat, wir hatten immer das Gefühl: Er will das nicht wirklich“, so ein Analyst.