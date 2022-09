Lufthansastreiks Warum nicht gleich so, Herr Spohr?

Statt den in der Coronazeit verblassten Zusammenhalt im Unternehmen wieder zu stärken, bedrohte die Lufthansa ihre Beschäftigten noch zum Jahresbeginn mit Jobabbau, obwohl da längst alle Zeichen auf eine kräftige Erholung im Sommer deuteten. Dann kündigte sie Verträge so, dass die Verhandlungen und mögliche Arbeitskämpfe ausgerechnet in die Hauptreisezeit ab Juli fielen. Als ob das nicht reichte, vermittelte sie beim jüngsten Pilotenstreik den Eindruck, als ob im Konzern die rechte Hand nicht so recht weiß, was die linke tut.