Luftsicherheitspersonal Verdi ruft auch am Freitag zu Warnstreiks auf

13. März 2024

06.03.2024, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Lufthansamaschine rollt über den Taxiway am Flughafen Frankfurt. Beschäftigte der Lufthansa und der Luftsicherheit streiken am Donnerstag am Rhein-Main-Flughafen gemeinsam. Mit erneuten Warnstreiks gleich mehrerer Berufsgruppen legt die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag und Freitag wichtige Teile des deutschen Luftverkehrs lahm. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa Bild:

Die Streikwellen im Flugverkehr in Deutschland ebben nicht ab: Nach einem weiteren Ausstand am Donnerstag soll es auch am Folgetag zu Arbeitsniederlegungen an mehreren Airports kommen. Was geplant ist.