Luftverkehr Die Lufthansa sollte ihre Boeing 737 Max abbestellen

Das alles ist betriebswirtschaftlich also durchaus nachvollziehbar. Doch es geht auch um das Vertrauen in die Marken der Lufthansa-Gruppe. In den sozialen Netzwerken tauchen schon die ersten Kommentare von Vielfliegern auf, die ankündigen, niemals in eine 737 Max der Lufthansa steigen zu wollen. Fliegen ist immer auch etwas Emotionales, etwas, in dem man Leib und Leben einem Unternehmen anvertraut. Da möchte der Passagier, dass die höchsten Standards in Sachen Sicherheit gelten. Und die scheint Boeing im Moment leider nicht erfüllen zu können.



