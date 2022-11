Luftverkehr Fraport erwartet trotz Rezession 2023 weiteren Aufschwung

Der Vorstand rechnet nun bei einem Jahresumsatz von gut 3 Milliarden Euro mit einem operativen Gewinn von etwa 970 Millionen Euro. Der konsolidierte Konzerngewinn soll etwa 100 Millionen Euro erreichen. Hier hatte Schulte zuvor auch ein Ergebnis an der Nulllinie für möglich gehalten, nachdem der Konzern sein finanzielles Engagement am Flughafen St. Petersburg wegen des russischen Angriffskriegs und der internationalen Sanktionen in seiner Bilanz vollständig abgeschrieben hatte.