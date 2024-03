Luftverkehr Neue Panne bei Boeing: Flugzeug verliert Außenverkleidung

Nach dem Zwischenfall bei Alaska Airlines am 5. Januar steht Boeing unter strenger behördlicher Beobachtung, wobei die Sicherheits- und Qualitätsstandards des Unternehmens in seinem Produktionsprozess untersucht werden. Vergangene Woche verlor eine von United Airlines betriebene Boeing 777-200 nach dem Start in San Francisco einen Reifen und wurde nach Los Angeles umgeleitet, wo sie sicher landete. Eine Boeing 737 von United, die am 4. März in Houston mit dem Ziel Florida gestartet war, kehrte kurz nach dem Start zum Flughafen zurück, nachdem das Triebwerk Luftpolsterfolie aus Plastik verschluckt hatte, die vor dem Abflug auf dem Flugfeld lag.