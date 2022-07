Luftverkehr Wartezeiten am Flughafen – Betrieb aber „stabil und geordnet“

Flugreisende müssen sich am Frankfurter Flughafen auch an diesem Wochenende auf längere Wartezeiten einstellen. Der Betrieb verlaufe am ersten Wochenende, an dem alle Bundesländer Sommerferien haben, dennoch „stabil und geordnet“, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Samstagmittag auf Anfrage.