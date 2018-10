Luftverkehr Wo das Luftfahrtchaos Airlines und Passagiere trifft

Die Infrastruktur am Boden wächst in Deutschland nur langsam. Der Hauptstadt-Flughafen BER wird nicht fertig, in Frankfurt und Düsseldorf sind die Terminals an ihren Kapazitätsgrenzen. Am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gibt es zwar ein neues Terminal, dafür kommt aber die von der Branche dringend geforderte dritte Landebahn nicht voran. Laut einer Studie der Flugsicherung Eurocontrol werden die europäischen Flughäfen bis 2040 mit dem Passagierwachstum von rund 53 Prozent nicht mithalten können. Ihre Kapazität werde nur um 16 Prozent wachsen. Das wird schwierig genug, wie Frankfurts Flughafenchef Stefan Schulte erklärt. Die Airports bräuchten mehr Unterstützung der Politik, weil selbst bei kleineren Projekten aufwendige Planfeststellungen notwendig seien.

Bild: dpa