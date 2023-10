Luxus-Dienstleistung „Manche Kunden sind bereit, ein paar Tausend Euro für ihre Verlobung auszugeben“

WirtschaftsWoche: Frau Schönberger, bei Ihnen kann man Pakete buchen, um sich zu verloben: Der Heiratsantrag im Museum kostet 1666 Euro, der im Schlossgarten Britz 1650 Euro. Wie verloben sich Ihre Kunden denn am liebsten?

Karina Schönberger: Tatsächlich besteht unser Hauptgeschäft daraus, Anträge individuell zu planen. Über 90 Prozent unserer Kunden sind Männer. Viele wissen genau, wie die Verlobung ablaufen soll. Doch ein kleiner Teil ist total überfordert, an die richten sich die Pakete, die man buchen kann. Wir haben die vor einigen Jahren entwickelt und wollten wissen: Sind wir als Gesellschaft schon so weit, dass man einen Heiratsantrug auf Knopfdruck online kauft? Wir fanden das selbst außergewöhnlich, wollten es aber ausprobieren. Das Angebot nutzen aber wie gesagt nur sehr wenige. Viele benötigen uns nur, um die Verlobung zu planen und umzusetzen, also ganz klassisch als Dienstleister.