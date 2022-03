Luxustouren für 50.000 Euro pro Tag Deutschlands Luxusläden werden die reichen Russen fehlen

Was ihm dieser Tage wichtig ist, schreibt Paul Klassen auf der eigens eingerichteten Webseite heartforhelp.com: Er biete Unterstützung für Schutzbedürftige aus der Ukraine, Wohnungen mit 120 Betten stünden in Minden bereit. Er ruft zu Geld- und Lebensmittelspenden auf. Klassen hatte damals, als junger Mann in Deutschland, ein Maschinenbau-Fernstudium an der Uni Kiew absolviert. Heute lebt ein Teil seiner Familie in der ukrainischen Stadt Chersons, die mittlerweile von russischen Truppen kontrolliert wird. Am Freitag ist Paul Klassen, zusammen mit Arbeitskollegen, in Richtung Lwiw aufgebrochen, mit Kleinbus und Van. Im Gepäck hat er Lebensmittel und Medikamente. Die will er an das dortige rote Kreuz übergeben. Auf dem Rückweg möchte er rund 25 Ukrainer mitnehmen, nach Deutschland. In Sicherheit.



