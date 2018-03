M1 Kliniken und Medidate: Neue Anbieter wollen am Schönheits-Boom mitverdienen

Die Treiber dieser Entwicklung sind die Fachzentren unter der Flagge M1 Med Beauty. Mit „Botox to go“, der Schönheitsspitze für Zwischendurch, starteten die M1 Kliniken vor sechs Jahren in der Berliner Fasanenstraße ihr neues Beauty-Angebot. Mittlerweile ist die Kette auf 19 ambulante Zentren in Deutschland angewachsen, plastische Chirurgie wird zudem in einer chirurgischen Fachklinik in Berlin angeboten.