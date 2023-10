Mängel in der IT Nach BaFin-Ärger: McKinsey eilt der Allianz zur Hilfe

Die einst so zahme Bonner Behörde, die seit dem Wirecard-Skandal zum Raufbold geworden ist, hat Deutschlands größten Versicherer in den vergangenen Monaten mal so richtig an die Kandare genommen, die IT-Systeme des Konzerns einer gründlichen Prüfung unterzogen – und ist auch gleich fündig geworden. Die Aufseher sollen Bätes Mannschaft eine ganze Reihe von Versäumnissen in der IT attestiert haben, wie die WirtschaftsWoche bereits im März berichtet hatte. Nun muss der Konzern diese Mängel abarbeiten, und hier kommen die „Meckies“ ins Spiel.