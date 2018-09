Männer- oder Frauenstimme? Bahn sucht neue Stimme für Lautsprecher-Durchsagen

Seit Juni läuft das Abstimmungsverfahren, bei dem zunächst zwölf und dann sechs Stimmen ausgewählt wurden. In einem eigens angemieteten Kinosaal geht es an einem Vormittag in Frankfurt am Main nun um den vorletzten Schritt: Die übrig gebliebenen Kandidaten, drei Frauen und drei Männer, müssen sich in mehreren Szenarien vor einer Jury aus Bahn-Mitarbeitern und Mitgliedern des Kundenbeirats behaupten. Hauptkriterium ist, wie verständlich die Durchsagen trotz größten anzunehmenden Bahnhofslärms klingen.