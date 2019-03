Männerbild im Wandel „Eine Wikinger-Karikatur mit Kinderwagen“

Die Kampagne für Gillette, die Mitte Januar für so viel Aufregung gesorgt hat, stammt von Ihren Agenturkollegen von Grey in New York – hat die aus Ihrer Sicht und vor allem aus der von Procter & Gamble nur für Ärger gesorgt oder hat sie für die Marke auch was gebracht?

Tatsächlich war es bisher ein bemerkenswerter Erfolg. Trotz, oder vermutlich sogar wegen der sehr kontrovers geführten Debatte, die von der Kampagne ausgelöst wurde. Die Ergebnisse sprechen für sich: 110 Millionen direkte „Views“ und bis zu 18 Milliarden indirekte Kontakte durch Presseberichte. Zudem zählt der Spot schon jetzt zu einem der Werbespots mit den meisten „Likes“ in der Geschichte von Youtube. Aber auch neben der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Marke, zeichnet sich eine sehr positive Bilanz für die qualitative Wahrnehmung ab. So verzeichnet Gillette einen deutlichen Anstieg der Aufmerksamkeit, Sympathie und Kaufbereitschaft bei der jungen Zielgruppe – und das ist eines der erklärten strategischen Ziele der neuen Kommunikation. Dass mutige gesellschaftliche Botschaften und kommerzieller Erfolg sich nicht widersprechen müssen, empfinde ich als sehr motivierend. Ich würde sagen: Bitte mehr davon.