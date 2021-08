Maklerhaus Nach Permira-Übernahme: Engel & Völkers verschärft Kontrollen bei Lizenzvergabe

Hintergrund der Entscheidung sind diverse Anlegerskandale, in dem ehemalige Lizenznehmer von Engel & Völkers verwickelt waren. Bei Investmentprojekten in Kanada und Dubai zum Beispiel entstanden Anlegerschäden in dreistelliger Millionenhöhe. Die WirtschaftsWoche hatte über die Fälle schon 2020 berichtet. Aktuell verhandelt das Landgericht Hamburg über mehrere dieser Fälle. Engel & Völkers selbst weist die Verantwortung von sich, da es sich bei den Maklern um Lizenznehmer handelte. Das Ex-Lizenzunternehmen wiederrum sagt, man habe das Projekt nur vermarktet und nicht auf den Markt gebracht.