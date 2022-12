Manager, Anwälte, Richter Die wichtigsten Akteure des Wirecard-Skandals

James Henry O’Sullivan

Der Brite tauchte immer wieder dort auf, wo Jan Marsalek Geschäfte machte. Die beiden sollen hinter dem mysteriösen Indien-Deal von Wirecard stehen, bei dem ein Fonds eine Firma innerhalb kurzer Zeit für 40 Millionen Euro gekauft und für mehr als 300 Millionen Euro an Wirecard verkauft hat. Es gibt Hinweise, dass O’Sullivan und Marsalek an dem guten Geschäft beteiligt waren. O’Sullivan soll auch hinter Wirecards Drittpartner Senjo in Singapur gestanden haben. Und hinter der Firma Ocap, an die mehr als 200 Millionen Euro aus der Wirecard-Kasse abgeflossen sind.