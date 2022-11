Manager der TikTok-Stars „Die Millionärsformel für Influencer gibt es nicht“

Inwiefern trifft das für Ihre Klienten zu?

Nehmen wir etwa Millane Friesen, die vor zwei Jahren zu uns kam, damals 68.000 Follower auf Instagram hatte. Heute sind es 1,1 Millionen Follower auf Instagram und sechs Millionen auf TikTok! Mittlerweile hat sie, in Zusammenarbeit mit About You, zwei eigene Fashion-Kollektionen lanciert, dazu ein eigenes Buch „Monday Motivation“ und arbeitet an weiteren, großen Projekten. Sie baut gerade eine internationale Karriere auf, war dieses Jahr auf der Fashion Week in New York, sowie in Mailand und den Filmfestspielen in Cannes. Das Tolle an Millane ist: Sie verstellt sich nicht. Millane ist eine Künstlerin, die sehr stark für ihren christlichen Glauben steht und das intensiv mit ihrer Community teilt. Sie steht nicht nur für coole Partys und coole Styles.