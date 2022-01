Manager unter Druck „Voll auf Karriere zu setzen, rächt sich in der Krise“

Trommeln für den seelischen Ausgleich?

Musiktherapie ist mehr als zu trommeln. Es geht darum, ein Medium in der Hand zu haben, um ohne Worte und Sprache mit den eigenen Emotionen zu arbeiten. Wir nennen das emotionsfokussiert. Tatsächlich ist es so, dass in der gesprochenen, also in der Psychotherapie, Themen häufig bewusst oder unbewusst umschifft werden. Deshalb ist ein Mix von Therapieansätzen so wichtig, um wirklich zum Kern vorzudringen. Immer das Ziel vor Augen, sich selbst in ein neues Gleichgewicht zu bringen.