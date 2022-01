Manager unter Druck „Voll auf Karriere zu setzen, rächt sich in der Krise“

Inwiefern?

Gäbe man einem Manager einen Batzen Geld, um es anzulegen, würde er das Geld in verschiedene Anlageklassen investieren, um das Risiko zu streuen. Aber im eigenen Leben setzen sie alles auf eine Karte, nämlich den Job. Andere Ressourcen werden vernachlässigt. Und dann können Misserfolge im Job eine Abwärtsspirale auslösen. Manager reagieren normalerweise mit ihrem gewohnten Instrumentenkasten, der in der Pandemie aber vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Aus einem Hilflosigkeitserleben wird dann ein Misslingen und dann eine Depression und die steigert wieder das Hilflosigkeitserleben. Und so weiter.