Marc Benioff Salesforce-Mitbegründer kauft „Time“-Magazin

Der geplante Verkauf des „Time“-Magazins soll binnen 30 Tagen unter Dach und Fach sein. In einem Interview des „Wall Street Journal“ sagte Benioff, er und seine Gattin investierten „in ein Unternehmen mit gewaltigem Einfluss in der Welt, und eines, das auch unglaublich starke Geschäfte macht“. Genau danach suche seine Familie, wenn sie Investitionen tätige. Benioff ist einer von vier Mitbegründern von Salesforce sowie Präsident und Vize-Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Es bietet Cloud-Computing-Lösungen für Firmen an und gilt als ein Pionier der Branche. Im März hatte Meredith Corp. vier Publikationen von Time Inc. zum Verkauf angeboten. Verhandlungen über die drei nun verbleibenden Magazine - „Fortune“, „Money“ und „Sports Illustrated“ - dauern noch an. Meredith Corp. verlegt auch das „People“-Magazin.